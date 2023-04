Parigi, Hidalgo: "Dal 1 settembre stop ai monopattini a noleggio" (Di lunedì 3 aprile 2023) "Le Parigine e i Parigini si sono espressi in modo schiacciante contro i monopattini a noleggio a Parigi. Ci hanno fornito una tabella di marcia molto chiara e seguiremo la loro decisione, come ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) "Lene e ini si sono espressi in modo schiacciante contro i. Ci hanno fornito una tabella di marcia molto chiara e seguiremo la loro decisione, come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Parigi, referendum su monopattini e scooter elettrici a noleggio: l’89% vota per vietarli. La sindaca Hidalgo: “Abolit… - nonnino37 : RT @fattoquotidiano: Parigi, referendum su monopattini e scooter elettrici a noleggio: l’89% vota per vietarli. La sindaca Hidalgo: “Abolit… - tedpanski : RT @fattoquotidiano: Parigi, referendum su monopattini e scooter elettrici a noleggio: l’89% vota per vietarli. La sindaca Hidalgo: “Abolit… - maurizcont : RT @ElGusty201: PARIGI PRIMO COMUNE MONOPATTINO FREE Anne Hidalgo rispetterà volontà popolare, espressa con un voto 9 su 10 cittadini in a… - Andreacritico : RT @Barney1404: Referendum a Parigi sui #monopattiniElettrici: 89% di no. Ha votato solo l’8% degli aventi diritto ma non c’era obbligo di… -