Parigi è la prima città a vietare i monopattini, 9 residenti su 10 li hanno bocciati in un referendum (Di lunedì 3 aprile 2023) Gli elettori Parigini hanno scelto di vietare il noleggio di monopattini nella capitale francese, secondo i risultati di un referendum tenutosi domenica. L'amministrazione comunale ha annunciato che l'89% degli elettori si è detto favorevole al divieto di noleggio dei monopattini, mentre l'11% ha votato per mantenerli disponibili. Tuttavia, solo il 7% dei circa 1,3 milioni di elettori aventi diritto ha partecipato al referendum. Un portavoce del governo cittadino ha dichiarato che Parigi considererà i risultati del referendum come vincolanti, indipendentemente dall'affluenza alle urne. "Grazie agli oltre 100.000 Parigini che si sono espressi oggi, è una bella vittoria per la democrazia locale", ha twittato domenica ...

