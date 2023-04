Parigi dice addio ai monopattini elettrici: il referendum è un plebiscito (Di lunedì 3 aprile 2023) Quasi il 90% dei votanti, residenti della capitale francese, hanno detto no ai monopattini elettrici a noleggio. Il referendum era stato voluto dal comune Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 aprile 2023) Quasi il 90% dei votanti, residenti della capitale francese, hanno detto no aia noleggio. Ilera stato voluto dal comune

