Parigi boccia il noleggio dei monopattini, Roma punta sul riordino (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - Se Parigi in un referendum ha votato per lo stop al noleggio dei monopattini che dovrebbe entrare in vigore a settembre, a Roma si punta su un riordino e su uno snellimento del settore: dopo Pasqua è atteso l'esito del bando per l'individuazione dei tre soli operatori autorizzati a svolgere questo servizio, con numeri più contenuti. Un percorso fortemente voluto dalla Giunta Gualtieri che in una delibera ha stabilito le nuove linee di indirizzo per mettere ordine a "una situazione senza regole", per usare le parole del sindaco. Dagli attuali sette, gli operatori autorizzati nella Capitale passeranno a tre. Gli esiti del bando erano attesi a gennaio 2023, ma secondo fonti del Campidoglio oramai è una questione di giorni. I monopattini circolanti in città ... Leggi su agi (Di lunedì 3 aprile 2023) AGI - Sein un referendum ha votato per lo stop aldeiche dovrebbe entrare in vigore a settembre, asisu une su uno snellimento del settore: dopo Pasqua è atteso l'esito del bando per l'individuazione dei tre soli operatori autorizzati a svolgere questo servizio, con numeri più contenuti. Un percorso fortemente voluto dalla Giunta Gualtieri che in una delibera ha stabilito le nuove linee di indirizzo per mettere ordine a "una situazione senza regole", per usare le parole del sindaco. Dagli attuali sette, gli operatori autorizzati nella Capitale passeranno a tre. Gli esiti del bando erano attesi a gennaio 2023, ma secondo fonti del Campidoglio oramai è una questione di giorni. Icircolanti in città ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : La Commissione boccia i 400 milioni all’ex compagnia di bandiera e ordina di recuperarli (con gli interessi fanno 6… - Agenzia_Italia : Parigi boccia il noleggio dei monopattini, #Roma punta sul riordino - Alessan75664766 : RT @Radio1Rai: ??#Parigi #Monopattini a noleggio #Referendum: il 90% li boccia. La mancanza di regole ha finito per esasperare i cittadini,… - Radio1Rai : ??#Parigi #Monopattini a noleggio #Referendum: il 90% li boccia. La mancanza di regole ha finito per esasperare i ci… - FIRSTonlineTwit : Monopattini a noleggio: il referendum di Parigi li boccia senza pietà. Il 90% non li vuole più - FIRSTonline -