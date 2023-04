Parigi - Addio ai monopattini condivisi: la città non li vuole (Di lunedì 3 aprile 2023) Addio monopattini elettrici a flusso libero a Parigi. In un referendum consultivo svoltosi domenica 2 aprile, la sindaca Anne Hidalgo, socialista e ambientalista, ha chiesto ai Parigini un voto "pour ou contre" sull'utilizzo pubblico delle due ruote. Il risultato è stato un clamoroso "contre" all'89%, anche se ai seggi si sono recate solo 103.084 cittadini della Ville Lumière, meno dell'8% degli 1,3 milioni aventi diritto di voto. Poco prima di mezzanotte, Hidalgo ha ringraziato tutti per "la grande prova di democrazia", annunciando che il servizio terminerà il prossimo 1 settembre. Parigi sarà la sola capitale europea a vietare i monopattini elettrici: attualmente sono 15 mila mezzi gestiti da tre società - Lime, Dott e Tier - in forza di un contratto da 907 mila euro complessivi in ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 3 aprile 2023)elettrici a flusso libero a. In un referendum consultivo svoltosi domenica 2 aprile, la sindaca Anne Hidalgo, socialista e ambientalista, ha chiesto aini un voto "pour ou contre" sull'utilizzo pubblico delle due ruote. Il risultato è stato un clamoroso "contre" all'89%, anche se ai seggi si sono recate solo 103.084 cittadini della Ville Lumière, meno dell'8% degli 1,3 milioni aventi diritto di voto. Poco prima di mezzanotte, Hidalgo ha ringraziato tutti per "la grande prova di democrazia", annunciando che il servizio terminerà il prossimo 1 settembre.sarà la sola capitale europea a vietare ielettrici: attualmente sono 15 mila mezzi gestiti da tre società - Lime, Dott e Tier - in forza di un contratto da 907 mila euro complessivi in ...

