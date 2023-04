Pardo sicuro | «Inter | non capisco tutto questo catastrofismo!»

(Di lunedì 3 aprile 2023) Pierluigi, tra gli altri (vedi articolo), ha detto la sua sul momento vissuto dall’dopo le dieci sconfitte arrivate in campionato. Il suo commento a Radio 24. CATASTROFISMO ? Il giornalista Pierluigiha parlato in mododel momento vissuto dall’a Radio 24 nel corso del programma “Tutti Convocati”: «Nonil catastrofismo che si è creato intorno all’, nonostante il fatto che 10 sconfitte restano tante. Romelu Lukaku ha bisogno di essere al massimo della condizione fisica per essere dominante e per fare la differenza. Quando scende di condizione diventa complicato e questa stagione, al netto dei problemi fisici che ha avuto, lo sta dimostrando».-News - Ultime notizie e calciomercato ...

La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi, con il commento tecnico affidato a ... Anche stavolta di le emozioni non mancheranno. Curiosità Sfida numero 180 in Serie A tra ... La telecronaca del match è affidata a Pierluigi col commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Rossoblù di nuovo al lavoro da domani, in vista della sfida di Pasquetta allo stadio Romeo Anconetani Un intoppo è sempre dietro l’angolo in questa stagione. Così il Cagliari sa già che per la prossim ...In generale, alla vigilia di alcune partite di Champions League, il rendimento negativo c’è stato ma di tutte, vedi il Milan che ha perso a Firenze» Pardo accomuna le difficoltà dell’Inter a quelle di ...