Parchi urbani a Napoli | fondi per un milione e 800mila euro

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Salute e al Verde Vincenzo Santagada, i progetti esecutivi relativi ai lavori di riqualificazione di trecittadini. Gli interventi, finanziati dal Piano strategico della Città Metropolitana, interesseranno, per un totale complessivo di une ottocentomila, iViale del Poggio (700.000), Fratelli De Filippo (500.000) e San Gennaro (600.000). Fra le opere da realizzare il rifacimento delle aree verdi, orti didattici, aree giochi, sport, fitness e sgambamento cani. E’ previsto anche il ripristino dei servizi igienici e degli impianti di illuminazione, irrigazione e videosorveglianza. “Contiamo di espletare in breve tempo tutte le ...

Successivamente si passerà agli altri interventi di questo tipo che seguiranno secondo componente 3, investimento 2.3) e per attrezzati in maniera tale da consentire attività sportiva all'aperto (missione 5, componente 2, Investimento 3). Globalmente, la Campania ha

"Contiamo di espletare in breve tempo tutte le procedure di gara per l'affidamento dei lavori al fine di restituire alla cittadinanza questi parchi urbani posti a servizio di zone ad alta densità ...L’episodio. L’ennesima incursione nel quartiere si è verificata la scorsa notte: protagonista un gruppo di giovani I residenti protestano: «Sono atti vandalici ricorrenti». A maggio verrà proiettato u ...