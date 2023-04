Papa Francesco incontra vertici e dipendenti dell’Inps (Di lunedì 3 aprile 2023) Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata 400 dipendenti Inps, in rappresentanza di tutti i funzionari sia del centro che del territorio. Dopo le notizie che nei giorni scorsi hanno tenuto tutto il Paese in apprensione, quest’occasione, nel clima delle Celebrazioni pasquali, assume un significato ancora più alto e più forte. Papa Francesco ha ricevuto in udienza privata 400 dipendenti Inps: Tridico: “Con oltre 42 milioni di utenti sentiamo una grande responsabilità” Anche senza dimenticare la laicità dello Stato, fanno sapere dall’Inps, “l’udienza con Papa Francesco – nel quadro della ricorrenza del 125esimo anniversario dell’Inps – ha avuto lo scopo di ribadire il senso della missione e la ragion d’essere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 aprile 2023) Questa mattinaha ricevuto in udienza privata 400Inps, in rappresentanza di tutti i funzionari sia del centro che del territorio. Dopo le notizie che nei giorni scorsi hanno tenuto tutto il Paese in apprensione, quest’occasione, nel clima delle Celebrazioni pasquali, assume un significato ancora più alto e più forte.ha ricevuto in udienza privata 400Inps: Tridico: “Con oltre 42 milioni di utenti sentiamo una grande responsabilità” Anche senza dimenticare la laicità dello Stato, fanno sapere dall’Inps, “l’udienza con– nel quadro della ricorrenza del 125esimo anniversario– ha avuto lo scopo di ribadire il senso della missione e la ragion d’essere ...

