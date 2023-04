Papa Francesco, gli appuntamenti della Settimana Santa: dalla Via Crucis alla lavanda dei piedi (Di lunedì 3 aprile 2023) Giovedì pomeriggio andrà nel carcere minoriale di Casal del Marmo per la lavanda dei piedi, venerdì sera al Colosseo per la Via Crucis: un anno fa due amiche, una russa e l'altra ucraina, portarono la croce Leggi su repubblica (Di lunedì 3 aprile 2023) Giovedì pomeriggio andrà nel carcere minoriale di Casal del Marmo per ladei, venerdì sera al Colosseo per la Via: un anno fa due amiche, una russa e l'altra ucraina, portarono la croce

