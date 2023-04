Papa: "Anch'io ho bisogno che Gesu' mi accarezzi" (Di lunedì 3 aprile 2023) All'inizio la voce arriva flebile e a tratti affannata. Per la benedizione degli ulivi si lascia il cappotto addosso e indossa la stola rossa sopra. Piccoli segnali che Francesco, uscito dall'ospedale ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 aprile 2023) All'inizio la voce arriva flebile e a tratti affannata. Per la benedizione degli ulivi si lascia il cappotto addosso e indossa la stola rossa sopra. Piccoli segnali che Francesco, uscito dall'ospedale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Butterf32270061 : @Daisy_2605 Il papà di Giaele è stato l'unico che ha sostenuto Luca quando era in nomination...farò anch'io in questo modo - GretaSalve : Oggi ho mandato la foto di mio padre 90enne nei campi a @100Milan_R24 ...perché papà mentre coltiva ascolta solo @Radio24_news e anch'io ?? - Miki_2313 : RT @Corriere: Il Papa celebra la Domenica delle Palme dopo il ricovero: «Anch'io ho bisogno di una carezza di Gesù» - Zio_Dino : @Patryx5 Posso solo più o meno immaginare. Anch'io ho perso un papà e un fratello. Facciamo forza e celebriamo la vita. Anche per loro ???? - AndreaVicere : @Rotelli_MD Sono rimasto veramente molto sorpreso anch'io. Anche del fatto che il Papa non si sia reso conto da solo del problema. -