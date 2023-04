Paolo Bonolis rompe il silenzio sulla presunta crisi con la moglie: “Casa troppo affollata” (Di lunedì 3 aprile 2023) Personaggi tv. Paolo Bonolis in un’intervista rilasciata a «Repubblica» ha parlato a cuore aperto della sua vita privata, della famiglia e del matrimonio con Sonia Bruganelli. In queste ultime settimane si è parlato molto di una possibile rottura tra i due: il conduttore ha detto come stanno davvero le cose, spiegando che spesso per ritrovarsi è necessario ritagliarsi i propri spazi. “Il buen retiro per me è soltanto il mare. Ma questa Casa è comunque un rifugio, un luogo protetto dove pensare, lavorare in tranquillità. Un posto dove stare da solo. Non perché non abbia voglia degli altri, ma perché in una professione fatta di parole, con tanto rumore, è importante ritrovare anche il silenzio”, ha esordito il volto di Mediaset. leggi anche: Paolo Bonolis ha ammesso il tradimento: ... Leggi su tvzap (Di lunedì 3 aprile 2023) Personaggi tv.in un’intervista rilasciata a «Repubblica» ha parlato a cuore aperto della sua vita privata, della famiglia e del matrimonio con Sonia Bruganelli. In queste ultime settimane si è parlato molto di una possibile rottura tra i due: il conduttore ha detto come stanno davvero le cose, spiegando che spesso per ritrovarsi è necessario ritagliarsi i propri spazi. “Il buen retiro per me è soltanto il mare. Ma questaè comunque un rifugio, un luogo protetto dove pensare, lavorare in tranquillità. Un posto dove stare da solo. Non perché non abbia voglia degli altri, ma perché in una professione fatta di parole, con tanto rumore, è importante ritrovare anche il”, ha esordito il volto di Mediaset. leggi anche:ha ammesso il tradimento: ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Casa mia è sempre piena di gente, a volte mi sembra di essere un portiere d’albergo” Paolo Bonolis apre le porte del suo rifu… - infoitcultura : ''E' la mia casa rifugio'': Paolo Bonolis parla dell'appartamento nel cuore di Roma dove va a stare da solo - giuseppe_alto : Un appartamento sul lungotevere Flaminio per isolarsi da tutto e da tutti. Per meditare e lavorare lontano da rumor… - infoitcultura : Paolo Bonolis, la casa sul Tevere (lontana dalla famiglia): «Con Sonia viviamo in un appartamento affollatissimo, q… - infoitcultura : Il rifugio di Paolo Bonolis lontano dalla famiglia: 'Un posto dove stare da solo nel silenzio' -