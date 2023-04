Panatta su Sinner: “Vincerà di sicuro un 1000, ma non è ancora un uomo” (Di lunedì 3 aprile 2023) “Sinner non era lo stesso giocatore che aveva affrontato Alcaraz, era più stanco e le gambe non giravano come al solito. Lui non è ancora un tennista formato fisicamente al 100%, è ancora un ragazzo, non un uomo. Non ha ancora abbastanza esperienza per giocare sempre al massimo livello. E’ un ragazzo straordinario, molto forte dal punto di vista tecnico e mentale, però non è ancora forte come Medvedev e Djokovic”. Lo ha detto la leggenda del tennis italiano, Adriano Panatta, alla Domenica Sportiva su Rai Due parlando di Jannik Sinner: “Credo che lui possa giocare bene dappertutto, su qualunque superficie, perché ha migliorato certi aspetti del gioco. Lo voglio vedere negli Slam, perché tutti aspettiamo che vinca un torneo di questa tipologia. ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 aprile 2023) “non era lo stesso giocatore che aveva affrontato Alcaraz, era più stanco e le gambe non giravano come al solito. Lui non èun tennista formato fisicamente al 100%, èun ragazzo, non un. Non haabbastanza esperienza per giocare sempre al massimo livello. E’ un ragazzo straordinario, molto forte dal punto di vista tecnico e mentale, però non èforte come Medvedev e Djokovic”. Lo ha detto la leggenda del tennis italiano, Adriano, alla Domenica Sportiva su Rai Due parlando di Jannik: “Credo che lui possa giocare bene dappertutto, su qualunque superficie, perché ha migliorato certi aspetti del gioco. Lo voglio vedere negli Slam, perché tutti aspettiamo che vinca un torneo di questa tipologia. ...

