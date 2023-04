“Palline al formaggio” al forno | pronte in 20 minuti Ricetta inedita!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 aprile 2023) Questainedita è il mio cavallo di battaglia quando voglio sfamare velocemente e golosamente i miei bambini. Sono piccoli panini al, o meglio les petits pains au fromage, svizzeri, per la precisione del cantone di Vaud. Come sono arrivati nella mia cucina? È una lunga storia e mi piacerebbe tanto raccontarla, ma non in questa sede. Vi basti sapere che la mia nonna era originaria del lago Lemano (comunemente noto come lago di Ginevra) e me li preparava sempre. I ricordi si accavallano e mi faccio cogliere impreparata dalla nostalgia del tempo andato. Per scacciare la malinconia, mi allaccio il grembiule e mi metto al lavoro. Seguitemi! Il mio personale consiglio per realizzare questacon tutti i crismi è quello di procurarvi del groviera stagionato. In mancanza, però, potete servirvi anche di pecorino e ...