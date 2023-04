Pallanuoto | Champions League 2023 | sfida di lusso per l’AN Brescia | alla Mompiano il Novi Beograd per il primato

(Di lunedì 3 aprile 2023)difficilissima domaniper. La compagine lombarda ospita nell’undicesimo turno della fase a gironi delladii serbi del. La, in programma alle 20.30, vede la banda tricolore contro l’altra primatista del raggruppamento B: entrambe le compagini sono a quota 25 punti, dunque lo scontro diretto vale il. Favori del pronostico per gli ospiti che fino ad ora hanno un ruolino di marcia perfetto o quasi contro ini: tre vittorie (l’ultima neldata, a dicembre) ed un pareggio. Le parole di coach Sandro Bovovigilia: “Partita ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Champions League: Dunaujvaros-Ekipe Orizzonte 8-12, catanesi terze - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Champions League: Dunaujvaros-Ekipe Orizzonte 8-12, catanesi terze - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Champions League: Dunaujvaros-Ekipe Orizzonte 8-12, catanesi terze - apetrazzuolo : Pallanuoto femminile, Champions League: Dunaujvaros-Ekipe Orizzonte 8-12, catanesi terze - napolimagazine : Pallanuoto femminile, Champions League: Dunaujvaros-Ekipe Orizzonte 8-12, catanesi terze -

... che all'Olimpico sfida la Sampdoria con l'obiettivo di agganciare l'Inter in zona. In ... Shomurodov regala un punto salvezza ai liguri, A1M: Recco vince il derby, sconfitta per il ...A Recco, contro un organico daLeague, sarà difficilissima. Questa posizione la dobbiamo ... Campionato dimaschile di Serie A1 23ª giornata - Telimar vs Rari Nantes Salerno 17 ...A Recco, contro un organico daLeague, sarà difficilissima. Questa posizione la dobbiamo ... IL TABELLINO Campionato dimaschile di Serie A1 " 23ª giornata " TeLiMar vs Rari Nantes ...

Pallanuoto femminile, Ekipe Orizzonte: il sogno Champions sfuma per un soffio CataniaToday

Sfida difficilissima domani alla Mompiano per l’AN Brescia. La compagine lombarda ospita nell’undicesimo turno della fase a gironi della Champions League di pallanuoto i serbi del Novi Beograd. La ...Settimana di Champions League per la Pro Recco che mercoledì giocherà in casa del Vouliagmeni ad Atene. I greci, quarti nel girone A, sono allenati dall’ex giocatore e tecnico biancoceleste, Vladimir ...