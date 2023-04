Palinsesto Rai, come cambia la programmazione per la settimana di Pasqua (Di lunedì 3 aprile 2023) Variazioni di Palinsesto per la Rai durante la settimana di Pasqua: la programmazione dei canali cambierà durante i giorni di festa. Alcuni dei programmi più amati andranno in onda come di consueto, altri verranno soppressi, mentre andranno in onda alcune trasmissione dedicate alle festività Pasquali. Rai 1, la serata speciale con Papa Francesco e la Via Crucis come lo scorso anno, in occasione del Venerdì Santo è in programma su Rai 1 a partire dalle 20.30 uno Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa, dal titolo La croce di Odessa, un reportage del giornalista da Odessa sulla sofferenza del popolo ucraino. Durante la serata andrà in onda la Via Crucis presieduta da Papa Francesco, direttamente dal Sagrato della Basilica di San Pietro. A seguire, alle 22.30, il ... Leggi su dilei (Di lunedì 3 aprile 2023) Variazioni diper la Rai durante ladi: ladei canali cambierà durante i giorni di festa. Alcuni dei programmi più amati andranno in ondadi consueto, altri verranno soppressi, mentre andranno in onda alcune trasmissione dedicate alle festivitàli. Rai 1, la serata speciale con Papa Francesco e la Via Crucislo scorso anno, in occasione del Venerdì Santo è in programma su Rai 1 a partire dalle 20.30 uno Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa, dal titolo La croce di Odessa, un reportage del giornalista da Odessa sulla sofferenza del popolo ucraino. Durante la serata andrà in onda la Via Crucis presieduta da Papa Francesco, direttamente dal Sagrato della Basilica di San Pietro. A seguire, alle 22.30, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : Cento anni in volo: buon compleanno, Aeronautica! Il palinsesto #Rai per celebrare la ricorrenza ??… - raisostenibile : #Palinsesto programmi #Audiodescritti trasmessi dalla #Rai nella Settimana dal #2aprile all' #8aprile 2023. Program… - damy85twit : @pagatredici Ancora? Ma se è pieno il palinsesto della Rai di lecchini del governo! O non ti bastano? - riscaldopanche : Ma porcodue, Buon compleanno Mr. Grape alle 23 dopo un film con Argentero? No scusate, chi è il responsabile del pa… - pmm131x : La Rai dà spazio al ciclismo nonostante italiani in crisi, ma più per riempire il palinsesto che per altro Ma narra… -