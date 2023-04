Paglia (Si) risponde a Lollobrigida: 'Pensi al lavoro nero e non a sparare cazzate sul Rdc' (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo i provvedimenti a colpi di slogan che hanno affossato il reddito di cittadinanza, il governo Meloni continua a usare la propaganda per raccontare i problemi del Paese. Ecco quindi che il ministro ... Leggi su globalist (Di lunedì 3 aprile 2023) Dopo i provvedimenti a colpi di slogan che hanno affossato il reddito di cittadinanza, il governo Meloni continua a usare la propaganda per raccontare i problemi del Paese. Ecco quindi che il ministro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Am_Paglia : RT @adelestancati: Jean se ne sta tacita e composta, ma dentro le si è accesa un fiamma tanto abbagliante da farle pensare che possa illum… - Noelankai : Siccome non dormivo stanotte ho sbloccato un altro trauma: ogni volta che io provo a far valere la mia opinione mio… - Mamox__ : Qui è quando seduta in un #F35 risponde alla claque dei bambini che la osannano dal basso. Per questa estate è già… - anton_piscopo : @francescorea20 @anny922059731 Chiami i diffamatori e risponde Francesco... ottimo... coda di paglia? -