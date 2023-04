Pagelle Torino-Sassuolo: TOP e FLOP del match – VOTI (Di lunedì 3 aprile 2023) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Torino-Sassuolo Le Pagelle dei protagonisti del match tra Torino-Sassuolo, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Pinamonti FLOP: Milinkovic-Savic VOTI: al termine della partita L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 aprile 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Pinamonti: Milinkovic-Savic: al termine della partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Toro_News : ?? | VIAREGGIO CUP Le pagelle dei giocatori del #Torino in seguito alla finale persa contro il #Sassuolo nella… - 1000Cuori : ?? Fortitudo-Torino: le pagelle 'ad orologio' ?? - bologna_sport : Le pagelle dei quotidiani di #Fortitudo-#Torino - fedescozia : RT @bolognabasket: Dalmonte, 'Ci mancano allenamenti al completo. Potevamo andare un po' di più in area' @FortitudoBO103 - bolognabasket : Dalmonte, 'Ci mancano allenamenti al completo. Potevamo andare un po' di più in area' @FortitudoBO103 -