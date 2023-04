Pagelle Sassuolo-Torino 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di lunedì 3 aprile 2023) Le, i, ile le ammonizioni di, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia grande inizio degli ospiti che creano almeno due palle gol molto pericolose, in una di queste Radonjic colpisce la traversa da posizione favorevole. Alla prima vera palla gol ilperò passa in vantaggio: sulla ribattuta è Pinamonti il più veloce a ribadire in rete ed a siglare il gol del vantaggio. Ad inizio ripresa i padroni di casa raddoppiano con Laurientè ma il Var annulla per fuorigioco. Ilci crede e ci pensa un super Sanabria a siglare il gol del pareggio: un grande avvitamento di testa batte Consigli. Gli ospiti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sassuolonews : Sassuolo Torino pagelle. Voti: Lopez ovunque, Pinamonti illude con il gol - Toro_News : ?? | VIAREGGIO CUP Le pagelle dei giocatori del #Torino in seguito alla finale persa contro il #Sassuolo nella… - fcin1908it : Primavera, pagelle Sassuolo-Inter: Kamate e Zefi i migliori, difesa da incubo -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23:Torino -Ledei protagonisti del match tra Torino -, valido per la 28ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Pinamonti FLOP: Milinkovic - Savic VOTI: al termine della ...Ledella Gazzetta alle direzioni delle gare della ventottesima giornata di Serie A. Oggi si giocano Empoli - Lecce (alle 18.30) e- Torino (alle 20.45). Non perderti le Newsletter di ......30 Milano - Barcelona 20:00 Monaco - Partizan CALCIO - SERIE A 12:30 Udinese - Monza 14:30 Fiorentina - Spezia 16:30 Atalanta - Bologna 16:30 Sampdoria - Cremonese 18:30 Verona -18:30 ...

Viareggio Cup, Sassuolo-Torino: le pagelle dei neroverdi Mondoprimavera

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Torino-Sassuolo Le pagelle dei protagonisti del match tra Torino-Sassuolo, valido per la 28ª ...L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Sassuolo-Torino L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Torino, valido per la 28ª giornata ...