Pagelle Napoli-Milan 0-4 | i voti del ‘CorSport’ | “Leao con voglia”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SeEarn : Napoli, nessuna sufficienza: gli azzurri perdono ‘la battaglia del centrocampo’ #NapoliMilan #pagelle… - NCN_it : Napoli, nessuna sufficienza: gli azzurri perdono ‘la battaglia del centrocampo’ #NapoliMilan #pagelle… - sportli26181512 : Pagelle Tuttosport: super Leao trascina il Milan, Bennacer e Tonali dominano in mezzo al campo. Diaz, gol e assist:… - PianetaMilan : Pagelle #Napoli-#Milan 0-4, i voti di '#Tuttosport': '#Leao tecnica e velocità' #SempreMilan - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MISTER - Napoli-Milan, anche Spalletti ha qualche responsabilità: le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali https… -

Quando parte in velocità è immarcabile (dal 74' Rebic SV )Khvicha Kvaratskhelia (foto Lapresse) Meret voto 6 Incolpevole sui gol Di Lorenzo voto 5 Prova a spingere, ma viene ...... 'È il liceo della bidella pendolare didiventata meme vivente, ma anche lo stesso ... Mai avuto un'insufficienza,piene di dieci'. E aggiunge infine: 'Questa scuola mi ha permesso di ...Quando parte in velocità è immarcabile (dal 74' Rebic SV )Khvicha Kvaratskhelia (foto Lapresse) Meret voto 6 Incolpevole sui gol Di Lorenzo voto 5 Prova a spingere, ma viene ...

Pagelle Napoli-Milan: Leao, era ora (8), Tonali dappertutto; Kim deconcentrato (5), Simeone scarico (4,5) Corriere della Sera

Il Milan travolge il Napoli a domicilio con un poker che non lascia spazio a dubbi. Il migliore in campo è senza dubbio Rafael Leao, autore di una doppietta d'autore. La Gazzetta dello Sport lo ...Scurto ha recuperato in avanti Caccavo, ma avrà appunto un Weidmann in meno. La forza della squadra ora però sembra essere la consapevolezza (QUI per le pagelle di Napoli-Torino). Il Toro sa e deve ...