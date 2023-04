Padre porta il figlio di 11 anni morto in ospedale: poi la scoperta choc sulla madre (Di lunedì 3 aprile 2023) Social. . La storia che stiamo per raccontarvi arriva dal Nostro Bel Paese e precisamente dalla provincia di Messina, in Sicilia. La trama sembra perfetta per una puntata di una delle tante serie crime che girano in tv o sul web, ma purtroppo è tutto vero. Come riportato da Leggo, la Procura di Patti (Messina) avrebbe aperto una inchiesta sulla morte di un bambino di undici anni, arrivato questa mattina, 3 Aprile 2023, senza vita, in ospedale. A portare il piccolo, che soffriva di gravi patologie dalla nascita, è stato il Padre.



