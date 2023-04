Ostia senza bagnini: stagione balneare al via, ma degli assistenti bagnanti non c’è traccia (Di lunedì 3 aprile 2023) Meno di un mese all’inizio della stagione balneare. C’è chi non vede l’ora di rilassarsi al mare, tra tintarella, bagni, la bella stagione da godere lasciandosi alle spalle il freddo. Ma se da una parte molti sono già pronti alla prova costume, dall’altra Ostia, sul litorale romano, deve fare i conti con l’assenza dei bagnini sulle spiagge libere. Perché passano gli anni, cambiano i mesi, ma la situazione sembra essere sempre la stessa e degli assistenti bagnanti non sembrerebbe esserci traccia. Tra rabbia, irregolarità, burocrazia lenta. Niente bagnini a Ostia? Resta l’incognita bagnini sulle spiagge libere di Ostia Ponente perché nessun concorrente ha risposto al bando di gara ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Meno di un mese all’inizio della. C’è chi non vede l’ora di rilassarsi al mare, tra tintarella, bagni, la bellada godere lasciandosi alle spalle il freddo. Ma se da una parte molti sono già pronti alla prova costume, dall’altra, sul litorale romano, deve fare i conti con l’asdeisulle spiagge libere. Perché passano gli anni, cambiano i mesi, ma la situazione sembra essere sempre la stessa ebagnanti non sembrerebbe esserci traccia. Tra rabbia, irregolarità, burocrazia lenta. Niente? Resta l’incognitasulle spiagge libere diPonente perché nessun concorrente ha risposto al bando di gara ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Ostia senza bagnini: stagione balneare al via, ma degli assistenti bagnanti non c’è traccia - PatriziaCaronna : @patriziaandreoz Come amo ricordare: Roma - Ostia sul ciaetto in due senza casco sella triangolare. Chi stava dietr… - gpellarin84 : RT @FedeAngeli: Un anno fa arrivò la prima conferma alla mia inchiesta del 2013. Mafia. Mi é costato una vita senza più libertà Fui seque… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: SIGNORA CON LA BIANCA GROSSA CHE RIPARTE DA SOSTA CONTROMANO PER POI INSERIRSI NEL FLUSSO SU VIA CARLO BOSIO OSTIA, PO… - GHERARDIMAURO1 : SIGNORA CON LA BIANCA GROSSA CHE RIPARTE DA SOSTA CONTROMANO PER POI INSERIRSI NEL FLUSSO SU VIA CARLO BOSIO OSTIA… -