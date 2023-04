Ostia-Fiumicino, al via i lavori sui viadotti: ecco quando (Di lunedì 3 aprile 2023) Stabilito dall’Anas il cronoprogramma della demolizione e della ricostruzione della coppia di viadotti paralleli che collegano Ostia all’aeroporto di Fiumicino. I lavori non mancheranno di avere conseguenze sulla mobilità ed in particolare, per trenta mesi tutti i veicoli viaggeranno su un’unica corsia per senso di marcia. Le attività verranno eseguite su un viadotto alla volta subito dopo le festività di Pasqua. ecco cosa serve sapere. Roma, Sottopasso del Lungotevere in Sassia: lavori in dirittura d’arrivo (FOTO) Cosa sapere in vista dei lavori sui viadotti che collegano Ostia a Fiumicino Diffusa da AdR Aeroporti di Roma una comunicazione ai dipendenti per rendere noto la data di inizio dei lavori ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023) Stabilito dall’Anas il cronoprogramma della demolizione e della ricostruzione della coppia diparalleli che colleganoall’aeroporto di. Inon mancheranno di avere conseguenze sulla mobilità ed in particolare, per trenta mesi tutti i veicoli viaggeranno su un’unica corsia per senso di marcia. Le attività verranno eseguite su un viadotto alla volta subito dopo le festività di Pasqua.cosa serve sapere. Roma, Sottopasso del Lungotevere in Sassia:in dirittura d’arrivo (FOTO) Cosa sapere in vista deisuiche colleganoDiffusa da AdR Aeroporti di Roma una comunicazione ai dipendenti per rendere noto la data di inizio dei...

