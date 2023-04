Ospedale di Tarquinia: confronto Asl-Comune in Consiglio (Di lunedì 3 aprile 2023) Tarquinia – Un confronto costruttivo e rassicurante quello che si è svolto durante l’ultimo Consiglio comunale e che ha visto come primo punto all’ordine del giorno il tema dell’Ospedale di Tarquinia: i prossimi interventi strutturali programmati e i bandi di assunzione già posti in essere dalla Asl di Viterbo per ampliare significativamente l’organico dei medici. Un tavolo tra Comune ed Asl all’insegna della disponibilità per operare sinergicamente in favore dei cittadini. Il Direttore Generale FF della Asl di Viterbo, Antonella Proietti, ha infatti più volte ribadito durante un lungo ed esaustivo intervento come il potenziamento e miglioramento dell’offerta sanitaria dell’Ospedale di Tarquinia costituisca per la Asl viterbese un obbiettivo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 3 aprile 2023)– Uncostruttivo e rassicurante quello che si è svolto durante l’ultimocomunale e che ha visto come primo punto all’ordine del giorno il tema dell’di: i prossimi interventi strutturali programmati e i bandi di assunzione già posti in essere dalla Asl di Viterbo per ampliare significativamente l’organico dei medici. Un tavolo traed Asl all’insegna della disponibilità per operare sinergicamente in favore dei cittadini. Il Direttore Generale FF della Asl di Viterbo, Antonella Proietti, ha infatti più volte ribadito durante un lungo ed esaustivo intervento come il potenziamento e miglioramento dell’offerta sanitaria dell’dicostituisca per la Asl viterbese un obbiettivo ...

