Ortofrutta in vendita senza autorizzazione | sequestro a Scampia

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Polizia locale hanno sequestrato in via Ghisleri, a, oltre 80 kg di prodotti ortofrutticoli ined esposti agli agenti atmosferici. L’unità operativa è intervenuta a tutela della salute dei cittadini ed ha effettuato ildella merce a carico di un cittadino napoletano di 48 anni residente a Giugliano in Campania. Sono stati elevati verbali per occupazione di suolo pubblico, omessa tracciabilità degli alimenti,non autorizzata ed esposizione agli agenti atmosferici. La merce sequestrata è stata interamente destinata alla distruzione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

