Oroscopo Branko Lunedì 3 Aprile 2023: Leone teso (Di lunedì 3 aprile 2023) L'Oroscopo di Branko per oggi, Aprile 3 2023 Ariete Nel corso delle prossime ore cercate di evitare di prendere decisioni importanti e state lontano dalle discussioni. Cercate di sfogare i vostri dolori d'amore in modo positivo. Toro Giornata opportuna per l'inizio delle routine sportive e tutto ciò che riguarda il benessere del corpo. Giornata appropriata per condividere le decisioni in coppia. Gemelli Nel corso delle prossime ore di questo Lunedì 3 Aprile cercate di investire la vostra immaginazione e la vostra inventiva in questioni proficue e positive. Cancro La giornata di oggi non partirà benissimo, ripresa nel pomeriggio. Il vostro spirito avventuroso vi permetterà di intraprendere numerose iniziative che verranno accettate senza difficoltà dal vostro ...

