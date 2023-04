Oriana Marzoli prima del GF VIP che lavoro faceva? Ha origini italiane? È rifatta? Com’era prima della chirurgia? (Di lunedì 3 aprile 2023) Oriana Marzoli è entrata come concorrente del GF Vip 7 in corsa, quando i suoi coinquilini erano già parte del cast da diversi mesi. La bella showgirl ha creato scompiglio nella casa di Cinecittà, interessandosi inizialmente ad Antonino Spinalbese, poi a Luca Onestini e infine iniziando un flirt fatto di tira e molla con Daniele... Leggi su donnapop (Di lunedì 3 aprile 2023)è entrata come concorrente del GF Vip 7 in corsa, quando i suoi coinquilini erano già parte del cast da diversi mesi. La bella showgirl ha creato scompiglio nella casa di Cinecittà, interessandosi inizialmente ad Antonino Spinalbese, poi a Luca Onestini e infine iniziando un flirt fatto di tira e molla con Daniele...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - melasilamenta : Davvero volete vincere il GF di Oriana Marzoli? - liateni51 : @Marica81710921 Continua boicottaggio contro Oriana. Mediaset,Signorini e Autori VERGOGNATEVI per il boicottaggio i… - liateni51 : @silvia_gragnani Continua boicottaggio contro Oriana. Mediaset,Signorini e Autori VERGOGNATEVI per il boicottaggio… - liateni51 : #alfosignorini Continua boicottaggio contro Oriana. Mediaset,Signorini e Autori VERGOGNATEVI per il boicottaggio in… -