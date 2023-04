Oriana e Micol: le emozioni a caldo prima della finale del GF Vip, sorprese per i finalisti (Di lunedì 3 aprile 2023) Nella Casa di Cinecittà c’è grande emozione in vista della finale di stasera 3 aprile 2023. I Vipponi rimasti in Casa si sono collegati in diretta con Alfonso Signorini nel corso del daytime di oggi, svelando quali sono le loro emozioni a caldo a poche ore dalla diretta. Oriana e Micol, ecco le loro emozioni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 3 aprile 2023) Nella Casa di Cinecittà c’è grande emozione in vistadi stasera 3 aprile 2023. I Vipponi rimasti in Casa si sono collegati in diretta con Alfonso Signorini nel corso del daytime di oggi, svelando quali sono le loroa poche ore dalla diretta., ecco le loro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Scintille inaspettate tra Oriana e Micol ?? #GFVIP - Luca91126252 : RT @Luca91126252: Ultime ore per votare, chi volete che vinca questa settima edizione (escludo Milena Alberto e Micol per le poche possibil… - ilbreano : Eccoci con la finale del #GFVIP, chi vincerà tra Oriana, Micol, Giaele, Tavassi, Nikita e chi sarà il sesto/a final… - midori_hongo : @dumy36 @ChiamamiAlle Infatti la rovina di Tavassi è stata Micol. Ed è anche per lei che lui all'inizio ha litigato… - dumy36 : @ChiamamiAlle Anche lui come Oriana sono convinta che hanno un cuore ?? buono , secondo me era soltanto il contesto… -