OPPO x UEFA: in palio la finale di Champions League! (Di lunedì 3 aprile 2023) Il concorso a premi di OPPO mette in palio 2 biglietti per la finale di UEFA Champions League per chi acquista uno smartphone Find N2 Flip, Find X5 o un dispositivo della serie Reno8 su OPPO Store OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, e Official Global Partner UEFA Champions League, per celebrare questa partnership, dà la possibilità a 4 persone di vincere due biglietti per la finale di UEFA Champions League che si terrà a Istanbul sabato 10 giugno 2023. Dal 3 al 30 aprile 2023, acquistando su OPPO Store uno smartphone OPPO Find N2 Flip, un device della Serie Find X5 o della Serie Reno8, sarà possibile partecipare ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 3 aprile 2023) Il concorso a premi dimette in2 biglietti per ladiLeague per chi acquista uno smartphone Find N2 Flip, Find X5 o un dispositivo della serie Reno8 suStore, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, e Official Global PartnerLeague, per celebrare questa partnership, dà la possibilità a 4 persone di vincere due biglietti per ladiLeague che si terrà a Istanbul sabato 10 giugno 2023. Dal 3 al 30 aprile 2023, acquistando suStore uno smartphoneFind N2 Flip, un device della Serie Find X5 o della Serie Reno8, sarà possibile partecipare ...

