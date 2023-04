Operazione di soccorso immediata Le Ong pressano il governo

(Di lunedì 3 aprile 2023) Ci sono 500 persone su un barcone al largo della Libia con il mare in condizioni proibitive e nonostante la distanza si fa pressione sull'Italia per un intervento di

"Cinquecento vite a rischio in acque internazionali al largo della Libia". A lanciare l'sos è Alarm Phone che chiede alle autorità l'avvio "immediato" di un'operazione di soccorso. "Le condizioni meteorologiche in mare sono molto pericolose", dice l'ong. Lo riferisce su Twitter l'organizzazione non governativa Alarm Phone, che specifica di avere già "sollecitato le autorità ad avviare immediatamente un'operazione di soccorso" e sottolinea che il mare è in condizioni proibitive.

Si tratta di un gruppo di migranti, tra cui parrebbe esserci anche una donna incinta. Le onde alte rendono impossibili le operazioni di soccorso della Guardia costiera. Degli elicotteri stanno calando ...Lo riferisce su Twitter l'organizzazione non governativa Alarm Phone, che specifica di avere già “sollecitato le autorità ad avviare immediatamente un'operazione di soccorso” e sottolinea che il ...