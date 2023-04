Onore ai Gap, compagni in gita a via Rasella per esaltare l’attentato. E spunta la targa abusiva (Di lunedì 3 aprile 2023) Oggi pomeriggio flash mob a via Rasella dei “compagni” di Alleanza Verdi e Sinistra. Vanno lì per onorare la memoria di chi ha combattuto il nazifascismo e per chiedere le dimissioni di Ignazio La Russa. Il luogo è adatto a un’iniziativa del genere fino a un certo punto, in quanto lì i partigiani gappisti collocarono l’ordigno ma vi morirono i 33 altoatesini del battaglione Bozen reclutati dai nazisti più sei civili. Impossibile del resto recarsi sulla tomba degli ex gappisti Rosario Bentivegna e Carla Capponi: le loro ceneri furono affidate al Tevere nel 2014 dopo il no alla sepoltura nel cimitero acattolico di Testaccio. In ogni caso il flash mob è indetto per oggi pomeriggio. “La memoria è antifascista, sulla Resistenza si sono fondate la Repubblica e la Costituzione. Per questo oggi alle 16 saremo in via Rasella per il flash mob ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 aprile 2023) Oggi pomeriggio flash mob a viadei “” di Alleanza Verdi e Sinistra. Vanno lì per onorare la memoria di chi ha combattuto il nazifascismo e per chiedere le dimissioni di Ignazio La Russa. Il luogo è adatto a un’iniziativa del genere fino a un certo punto, in quanto lì i partigiani gappisti collocarono l’ordigno ma vi morirono i 33 altoatesini del battaglione Bozen reclutati dai nazisti più sei civili. Impossibile del resto recarsi sulla tomba degli ex gappisti Rosario Bentivegna e Carla Capponi: le loro ceneri furono affidate al Tevere nel 2014 dopo il no alla sepoltura nel cimitero acattolico di Testaccio. In ogni caso il flash mob è indetto per oggi pomeriggio. “La memoria è antifascista, sulla Resistenza si sono fondate la Repubblica e la Costituzione. Per questo oggi alle 16 saremo in viaper il flash mob ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fede_Kino : RT @Azzurraurra: Questo ci piace tanto. Onore ai GAP romani. Lunedi' 3 aprile alle 16 appuntamento in Via Rasella, per ricordare una pagina… - enrica_emme : RT @Azzurraurra: Questo ci piace tanto. Onore ai GAP romani. Lunedi' 3 aprile alle 16 appuntamento in Via Rasella, per ricordare una pagina… - ZPeppem : RT @Azzurraurra: Questo ci piace tanto. Onore ai GAP romani. Lunedi' 3 aprile alle 16 appuntamento in Via Rasella, per ricordare una pagina… - eula_torricelli : RT @Azzurraurra: Questo ci piace tanto. Onore ai GAP romani. Lunedi' 3 aprile alle 16 appuntamento in Via Rasella, per ricordare una pagina… - ODNDItalia : RT @Azzurraurra: Questo ci piace tanto. Onore ai GAP romani. Lunedi' 3 aprile alle 16 appuntamento in Via Rasella, per ricordare una pagina… -