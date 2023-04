Ondata di furti a Roma, ormai è un incubo: sono quattro gli arresti nelle ultime ore (Di lunedì 3 aprile 2023) Roma. I furti nella Capitale sono un flagello continuo. Sia le abitazioni, sia gli esercizi commerciali, non sono mai completamente al sicuro. Per non parlare poi delle auto: le componenti e i pezzi di ricambio non si trovano facilmente in tutta la regione, e ovviamente c’è gran richiesta. Una grande richiesta che porta ad una domanda continua sul mercato ‘nero’, e così ecco che anche in questo caso i furti non mancano mai. E, poi, ovviamente, ci sono i furti in strada, commessi ai danni di turisti, viaggiatori e pendolari. furti a Roma, turista scippata dell’IPhone a Trastevere: telefono recuperato con il GPS furti a Roma: quattro arresti dei Carabinieri in poche ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 aprile 2023). Inella Capitaleun flagello continuo. Sia le abitazioni, sia gli esercizi commerciali, nonmai completamente al sicuro. Per non parlare poi delle auto: le componenti e i pezzi di ricambio non si trovano facilmente in tutta la regione, e ovviamente c’è gran richiesta. Una grande richiesta che porta ad una domanda continua sul mercato ‘nero’, e così ecco che anche in questo caso inon mancano mai. E, poi, ovviamente, ciin strada, commessi ai danni di turisti, viaggiatori e pendolari., turista scippata dell’IPhone a Trastevere: telefono recuperato con il GPSdei Carabinieri in poche ...

