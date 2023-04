Omicidio Tatarsky, la Trepova confessa (Di lunedì 3 aprile 2023) “Ho portato una statuetta lì dentro, che è esplosa”. È quanto ha detto Darya Trepova, la donna accusata di avere compiuto l’attentato di ieri in un caffè di San Pietroburgo dove è rimasto ucciso il blogger e attivista russo, Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky. Darya Trepova ha confessato ai Servizi di sicurezza russi di aver portato la statuetta-bomba nel bar di San Pietroburgo dove si trovava Tatarsky La Trepova, 26 anni, a chi l’ha interrogata non ha voluto riferire ulteriori particolari sull’attentato né chi le abbia procurato la statuetta contenente l’ordigno che ha causato la morte del Tatarsky e il ferimento di decine di persone che si trovavano nel bar. Secondo le autorità russe l’attentato contro il giornalista Tatarsky sarebbe stato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 aprile 2023) “Ho portato una statuetta lì dentro, che è esplosa”. È quanto ha detto Darya, la donna accusata di avere compiuto l’attentato di ieri in un caffè di San Pietroburgo dove è rimasto ucciso il blogger e attivista russo, Maksim Fomin, alias Vladlen. Daryahato ai Servizi di sicurezza russi di aver portato la statuetta-bomba nel bar di San Pietroburgo dove si trovavaLa, 26 anni, a chi l’ha interrogata non ha voluto riferire ulteriori particolari sull’attentato né chi le abbia procurato la statuetta contenente l’ordigno che ha causato la morte dele il ferimento di decine di persone che si trovavano nel bar. Secondo le autorità russe l’attentato contro il giornalistasarebbe stato ...

