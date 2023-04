Omicidio di Pasquale Tortora | tre persone arrestate dai carabinieri

(Di lunedì 3 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPer delega del Procuratore della Repubblica f.f. di Napoli, si comunica che idel Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna (NA), nell’ambito di un indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere – emessa dal Tribunale di Napoli – a carico di Annunziata Antonio, 37enne, Bastelli Vincenzo, 35enne, entrambi di Napoli e Pacilio Gennaro, 56enne di Acerra, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, del reato divolontario in concorso, aggravato dalle modalità e finalità mafiose. In particolare gli indagati, all’esito delle attività investigative condotte dai militari con l’ausilio di attività tecniche e dichiarazioni di C.d.G., sono stati raggiunti da gravi indizi di ...

In occasione del 46mo anniversario dell'omicidio dell'appuntato Stefano Condello e del carabiniere Vincenzo Caruso, i due rappresentanti dell'Arma uccisi nella strage di Razzà, sono stati ricordati. Il Carabiniere GIACOPPO, che nel frattempo aveva udito gli spari, decise di avvicinarsi. Un 23enne albanese imputato per l'omicidio a colpi di pistola di un marocchino di 45 anni è stato interrogato nelle scorse settimane dal pm Addesso, titolare dell'inchiesta condotta dai carabinieri.

