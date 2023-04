Omar Pedrini | quinto intervento al cuore in due anni

(Di lunedì 3 aprile 2023) BRESCIA – “Mercoledì 29 marzoha affrontato una delicata operazione cardiaca all’ospedale San Bortolo di Vicenza. L’, che chiude il ciclo dei cinque programmati negli ultimi due, condotto dal dott. prof. Loris Salvador e dalla sua equipe, ha avuto l’esito sperato e il nostro “leone bresciano” lo ha superato con forza e serenità. Nonostante il rapporto schietto con voi, non ci sembrava il caso di preoccuparvi per l’ennesima volta e abbiamo mantenuto la privacy, certi che abbiate compreso”. E’ quanto scrive su Facebook lo staff di, spiegando che “ora lui e’ vigile e ben assistito, pronto per la riabilitazione in un’altra clinica che gli permetterà di ripartire con energia nuova e con il motore ben assicurato. Presto farà un comunicato a modo suo per ringraziare gli amici ...

Un nuovo intervento al cuore per. Lo rende noto lo staff dell'artista bresciano sui social. L'ex chitarrista dei Timoria ha affrontato e superato una delicata operazione cardiaca all'ospedale San Bortolo di Vicenza

