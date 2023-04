Oltre 500 migranti in pericolo in mezzo al mare, 32 recuperati da uno scoglio (Di lunedì 3 aprile 2023) Oltre 500 persone sarebbero in pericolo a bordo di un'imbarcazione "nelle acque internazionali al largo della Libia" in condizioni meteorologiche avverse. Lo riferisce l'organizzazione non governativa Alarm Phone che specifica di... Leggi su europa.today (Di lunedì 3 aprile 2023)500 persone sarebbero ina bordo di un'imbarcazione "nelle acque internazionali al largo della Libia" in condizioni meteorologiche avverse. Lo riferisce l'organizzazione non governativa Alarm Phone che specifica di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Vandalismi, profanazioni, incendi, aggressioni: nel 2021 in Europa si sono registrati oltre 500 crimini d’odio cont… - LaVeritaWeb : Oltre 1.500 estremisti, provenienti pure dall’Italia, all’assalto delle forze dell’ordine nei pressi dei bacini di… - santegidionews : Oltre 500 vittime, 500 persone disperse e più di 490 mila sfollati in #Malawi a causa del ciclone Freddy. Continuan… - PalermoToday : Oltre 500 migranti in pericolo in mezzo al mare, 32 recuperati da uno scoglio - TuttoSesto : Oltre 500 giovani in campo per i 40 anni del Sesto Rugby #SestoFiorentino, #Calenzano -