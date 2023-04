Come si è trovato con i suoi colleghi 'big' 'Benissimo, soprattutto con quelli chepiù vicini a me, come Tananai, Madame, Lazza. Con i miei compagni di Sanremo Giovani - Shary,, Colla ...Come si è trovato con i suoi colleghi 'big' 'Benissimo, soprattutto con quelli chepiù vicini a me, come Tananai, Madame, Lazza. Con i miei compagni di Sanremo Giovani - Shary,, Colla ...E, allora, come non ripensare e ascoltare in loop la canzone "Bianca" di[clicca qui https://... con un lavoro a tempo indeterminato, in quantodi stare soffocando quella bambina che avevo ...

Olly: «Mi sentivo sbagliato, la psicoterapia mi ha fatto superare la tristezza. Oggi con la musica mando messaggi positivi» Vanity Fair Italia

Alla fine della fiera, su quel palco mi sento sempre molto a mio agio», racconta Olly al telefono da Perugia, impegnato per le prove della data zero de Il Mondo Gira Tour (il 31 marzo, poi è a Milano ...Dalle origini genovesi all’esperienza sanremese, dall’album al tour, da L’anima balla a Polvere e i balletti su TikTok: Olly si ...