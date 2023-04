Oggi a Roma la nuova udienza per Giulio Regeni. Al sit in fuori dal Tribunale anche Schlein (Di lunedì 3 aprile 2023) C'è anche la neo segretaria Pd Elly Schlein al presidio davanti al Tribunale di Roma stamattina, per rispondere all'appello dei genitori, legali e amici di Giulio Regeni che chiedono "verità e ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 3 aprile 2023) C'èla neo segretaria Pd Ellyal presidio davanti aldistamattina, per rispondere all'appello dei genitori, legali e amici diche chiedono "verità e ...

Regeni: sit-in davanti al tribunale a Roma. Schlein: «Il processo deve andare avanti» Lo ha detto il segretario del Pd Elly Schlein, presente al sit in a piazzale Clodio fuori dal tribunale di Roma dove oggi si svolge una nuova udienza del processo nei confronti dei quattro 007 ...