Offese alla mamma di Politano. Tifosi: "Gli ultras hanno imposto di stare zitti"

Offese alla mamma di Politano da parte dei Tifosi rossoneri, nessuno ha potuto difenderla perché gli ultras hanno imposto di stare zitti

Matteo Politano ha ricevuto tanti insulti durante il match da parte dei Tifosi del Milan. L'esterno offensivo romano è stato attaccato probabilmente per la sua esperienza passata con la maglia dell'Inter ed ha subito tante Offese per sua madre: "Politano figlio di pu…, Politano figlio di pu…, Politano figlio di p…". Così urlavano a squarciagola i supporter milanesi presenti nel Settore Ospiti dello stadio "Diego Armando Maradona" di Fuorigrotta.

