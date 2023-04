Oceania: Dwayne Johnson annuncia l'arrivo del film live-action (Di lunedì 3 aprile 2023) Dwayne Johnson, che aveva dato voce a Maui nella versione animata, ha annunciato la produzione del film live-action ispirato a Oceania. Oceania sarà il prossimo film animato della Disney ad avere una versione live-action: ad annunciarlo è stato Dwayne Johnson con un video in cui parla del progetto e dell'importanza che ha per lui. L'attore sarà coinvolto come produttore esecutivo insieme a Hiram Garcia e Dany Garcia, tramite la loro Seven Bucks Productions. Nel team della nuova versione di Oceania, oltre a Dwayne Johnson, ci saranno anche Auli'i Cravalho, protagonista dell'originale, Scott Scheldon, lo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 3 aprile 2023), che aveva dato voce a Maui nella versione animata, hato la produzione delispirato asarà il prossimoanimato della Disney ad avere una versione: adrlo è statocon un video in cui parla del progetto e dell'importanza che ha per lui. L'attore sarà coinvolto come produttore esecutivo insieme a Hiram Garcia e Dany Garcia, tramite la loro Seven Bucks Productions. Nel team della nuova versione di, oltre a, ci saranno anche Auli'i Cravalho, protagonista dell'originale, Scott Scheldon, lo ...

