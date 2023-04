Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - ZenatiDavide : Occhetto: No al pacifismo che aiuta i dittatori: “Costruiamo insieme un serio movimento per la pace. Il compito del… -

Achille, in un'intervista a La Repubblica, parlando del nuovo corso del Pd di Elly Schlein ha ... "Fermiamo questa diatriba almeno per un anno e costruiamo insieme un serio movimento per la pace.

Occhetto: “Costruiamo un movimento per la pace, basta con le divisioni interne” Globalist.it

“Sono preoccupato che la pace diventi il pomo della discordia della sinistra”, dice a Repubblica Achille Occhetto. “Da mesi – spiega l’ultimo segretario del Pci – assisto con sgomento alle profonde d ...