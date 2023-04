Nuovo simulatore assegno unico online dal 3 aprile, come funziona (Di lunedì 3 aprile 2023) C’è un Nuovo simulatore assegno unico online da oggi 3 aprile per chi desidera calcolare l’importo di cui si ha diritto per i proprio figli. L’INPS, con nota odierna, ha messo in risalto la disponibilità di un Nuovo strumento funzionante attraverso un applicativo web, per conoscere l’importo mensile che si potrebbe ottenere proprio nel corso del 2023, stando alle ultime modifiche volute dal governo italiano. Il simulatore assegno unico Nuovo di zecca è stato pensato per applicare le disposizioni della legge di Bilancio numero 197 del 29 dicembre 2022. In sostanza, l’ultima normativa prevede l’incremento degli importi spettanti ai minori entro il primo anno di vita e più in generale, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 aprile 2023) C’è unda oggi 3per chi desidera calcolare l’importo di cui si ha diritto per i proprio figli. L’INPS, con nota odierna, ha messo in risalto la disponibilità di unstrumentonte attraverso un applicativo web, per conoscere l’importo mensile che si potrebbe ottenere proprio nel corso del 2023, stando alle ultime modifiche volute dal governo italiano. Ildi zecca è stato pensato per applicare le disposizioni della legge di Bilancio numero 197 del 29 dicembre 2022. In sostanza, l’ultima normativa prevede l’incremento degli importi spettanti ai minori entro il primo anno di vita e più in generale, ...

