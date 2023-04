Nuove competenze: sfida per il futuro (Di lunedì 3 aprile 2023) Dalle start up alle università, dalle grandi aziende ai poli tecnologici del territorio, riguardo l’innovazione tecnologica e le Nuove competenze della Lombardia non potevamo non intervistare il governatore della Regione Attilio Fontana, da poco rieletto per il suo secondo mandato L’umanità intera si trova nel mezzo di una rivoluzione tecnologica in cui innovazione e scienza offrono opportunità senza precedenti: un’era dove l’impossibile diventa possibile, un’epoca estremamente complessa in cui bisogna adattarsi velocemente alle differenti tecnologie che impattano in modo esponenziale su tutti i settori. Confindustria definisce la Regione Lombardia “una moderna e internazionale knowledge economy”. Prima nella manifattura nel nostro Paese e terza in Europa, nel 2020 il PIL della Lombardia era pari a circa 365,5 miliardi di euro, circa il 22% del PIL ... Leggi su lombardiaeconomy (Di lunedì 3 aprile 2023) Dalle start up alle università, dalle grandi aziende ai poli tecnologici del territorio, riguardo l’innovazione tecnologica e ledella Lombardia non potevamo non intervistare il governatore della Regione Attilio Fontana, da poco rieletto per il suo secondo mandato L’umanità intera si trova nel mezzo di una rivoluzione tecnologica in cui innovazione e scienza offrono opportunità senza precedenti: un’era dove l’impossibile diventa possibile, un’epoca estremamente complessa in cui bisogna adattarsi velocemente alle differenti tecnologie che impattano in modo esponenziale su tutti i settori. Confindustria definisce la Regione Lombardia “una moderna e internazionale knowledge economy”. Prima nella manifattura nel nostro Paese e terza in Europa, nel 2020 il PIL della Lombardia era pari a circa 365,5 miliardi di euro, circa il 22% del PIL ...

