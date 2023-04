Nuova tv digitale, le ultime novità che completano la transizione del digitale terrestre (Di lunedì 3 aprile 2023) A quasi tre mesi dalla dismissione della vecchia codifica MPEG-2 per la trasmissione dei programmi televisivi, il passaggio del digitale terrestre al più evoluto sistema di codifica MPEG-4 si è ultimato con le ultime novità legate ai canali RAI.Iniziata a novembre 2021 con il processo di Refarming, che ha coinvolto progressivamente tutte le regioni italiane e che si è concluso a giugno 2022, la transizione del digitale terrestre ha avuto il suo maggiore impatto alla fine di dicembre 2022, quando le emittenti televisive nazionali e locali hanno definitivamente introdotto il Codec MPEG-4 per la ricezione dei principali canali TV in alta qualità.Questo... Leggi su digital-news (Di lunedì 3 aprile 2023) A quasi tre mesi dalla dismissione della vecchia codifica MPEG-2 per la trasmissione dei programmi televisivi, il passaggio delal più evoluto sistema di codifica MPEG-4 si è ultimato con lelegate ai canali RAI.Iniziata a novembre 2021 con il processo di Refarming, che ha coinvolto progressivamente tutte le regioni italiane e che si è concluso a giugno 2022, ladelha avuto il suo maggiore impatto alla fine di dicembre 2022, quando le emittenti televisive nazionali e locali hanno definitivamente introdotto il Codec MPEG-4 per la ricezione dei principali canali TV in alta qualità.Questo...

