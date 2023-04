Nuoro, cellulari nel carcere da cui evase il boss della mafia garganica: arrestati poliziotto e moglie di detenuto Marco Raduano fuggì il 24 febbraio (Di lunedì 3 aprile 2023) Decine di telefoni cellulari venivano introdotti in carcere a Nuoro con un furgone che trasportava generi di consumo. Le indagini iniziate la scorsa estate hanno portato oggi all’arresto di un assistente capo della polizia penitenziaria e della moglie di un detenuto. Il carcere di Nuoro è il penitenziario da cui, nelle scorse settimane, evase il boss della mafia garganica Marco Raduano. Gli arresti odierni forse non sono collegati direttamente all’evasione del boss pugliese lo scorso 24 febbraio ma la scoperta del traffico di cellulari descrive il contesto di possibili ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 3 aprile 2023) Decine di telefonivenivano introdotti incon un furgone che trasportava generi di consumo. Le indagini iniziate la scorsa estate hanno portato oggi all’arresto di un assistente capopolizia penitenziaria edi un. Ildiè il penitenziario da cui, nelle scorse settimane,il. Gli arresti odierni forse non sono collegati direttamente all’evasione delpugliese lo scorso 24ma la scoperta del traffico didescrive il contesto di possibili ...

