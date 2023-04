Novantenne fa il bodybuilder da più di 75 anni

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 3 aprile 2023) La cosa che più ammiro al mondo è vedere la gente spingersi oltre il proprio limite e fare cose incredibili. Ancora di più se si tratta di persone più grandi che sfidano lo steoreotipo che ”arrivata una certa età, meglio rinunciare..” Qualsiasi età si abbia, non è mai troppo tardi per seguire i propri sogni e diventare quello che si desidera. Jim Arrington, 90, sa benissimo cosa questo voglia dire e da più di 70è unche stupisce il mondo intero. LEGGI DI PIÙ: “Il piccolo Ercole” era “il bambino più forte del mondo” – oggi ha 30LEGGI DI PIÙ: Donna di 75distrugge tutti gli stereotipi e diventa campionessa di bodybuilding Classe 1932, Jim Arrington è unamericano che vive a Venice Beach, in California. Una vita in ...