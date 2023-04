"Non scappare...". Incidente in diretta, Giletti costretto a fermarsi (Di lunedì 3 aprile 2023) Inconveniente in diretta a "Non è l'Arena". La steadycam cade all'improvviso e si spacca, il botto spaventa i telespettatori e il conduttore Massimo Giletti urla: "Inquadratela, non scappare...". L'Incidente va in scena durante la puntata di domenica 2 aprile su La7, Giletti intervista Walter Veltroni. L'ex sindaco di Roma presenta proprio in questi giorni il suo film "Quando". Ma mentre il conduttore parla, ecco che la steadycam che riprendeva i due cade a terra e si rompe. "Calma - commenta il giornalista -, si è rotta la steadycam, capita. Inquadratela, non scappare...". Giletti tenta di rassicurare l'operatore: "Succede a volte, tu che fai il regista Walter..." dice al suo ospite. Leggi su iltempo (Di lunedì 3 aprile 2023) Inconveniente ina "Non è l'Arena". La steadycam cade all'improvviso e si spacca, il botto spaventa i telespettatori e il conduttore Massimourla: "Inquadratela, non...". L'va in scena durante la puntata di domenica 2 aprile su La7,intervista Walter Veltroni. L'ex sindaco di Roma presenta proprio in questi giorni il suo film "Quando". Ma mentre il conduttore parla, ecco che la steadycam che riprendeva i due cade a terra e si rompe. "Calma - commenta il giornalista -, si è rotta la steadycam, capita. Inquadratela, non...".tenta di rassicurare l'operatore: "Succede a volte, tu che fai il regista Walter..." dice al suo ospite.

