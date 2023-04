"Non resterò qui a lungo": terremoto-F1, Max Verstappen minaccia il ritiro (Di lunedì 3 aprile 2023) Max Verstappen sembra avere la strada spianata verso il terzo titolo del Mondiale di Formula 1. Difficilmente, però, arriverà ai livelli - e quindi all'età di Lewis Hamilton - dato che non perde occasione per esprimere la sua insofferenza nei confronti della direzione verso cui sta andando il circuito. Pur essendo un classe 1997, il pilota olandese non è un grande sostenitore di tutte le modifiche attuate e proposte dagli americani per aumentare lo spettacolo. “Sono soddisfatto delle gare principali - ha dichiarato ai microfoni dei portoghesi di Sport Tv - penso che siano molto migliori sotto il punto di vista emotivo. Naturalmente spero che non ci siano troppi cambiamenti, altrimenti non resterò qui a lungo”. In altri termini, Verstappen non si vede in Formula 1 ancora per molto tempo: tra l'introduzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Maxsembra avere la strada spianata verso il terzo titolo del Mondiale di Formula 1. Difficilmente, però, arriverà ai livelli - e quindi all'età di Lewis Hamilton - dato che non perde occasione per esprimere la sua insofferenza nei confronti della direzione verso cui sta andando il circuito. Pur essendo un classe 1997, il pilota olandese non è un grande sostenitore di tutte le modifiche attuate e proposte dagli americani per aumentare lo spettacolo. “Sono soddisfatto delle gare principali - ha dichiarato ai microfoni dei portoghesi di Sport Tv - penso che siano molto migliori sotto il punto di vista emotivo. Naturalmente spero che non ci siano troppi cambiamenti, altrimenti nonqui a”. In altri termini,non si vede in Formula 1 ancora per molto tempo: tra l'introduzione ...

Verstappen: "La sprint race Se la Formula1 cambia troppo, non resterò molto tempo" Stiamo andando verso stagioni in cui potremmo avere 24 o 25 gare e se poi inizi ad aggiungerne altre non ne vale la pena per me. Non mi divertirò ". Quest'anno la prima sprint race si avrà durante il ... Ancelotti in Nazionale, tutto vero: 'Il futuro non lo conosce nessuno' ... 'Le voci non mi sorprendono né mi preoccupano' ha dichiarato il tecnico di Reggiolo, sottolineando però che pensa 'solo a far bene qui, il resto è piuttosto chiaro: resterò al Madrid finché la ... Inter, Lukaku promette: "Vedrete che alla fine resterò" ...che alla fine resterò": questa la frase carpita ad Appiano Gentile e detta dall'attaccante belga ai dirigenti dell' Inter , ma anche a tutti quelli che frequentano la Pinetina. Scherzando, ma non ... Stiamo andando verso stagioni in cui potremmo avere 24 o 25 gare e se poi inizi ad aggiungerne altrene vale la pena per me.mi divertirò ". Quest'anno la prima sprint race si avrà durante il ...... 'Le vocimi sorprendono né mi preoccupano' ha dichiarato il tecnico di Reggiolo, sottolineando però che pensa 'solo a far bene qui, il resto è piuttosto chiaro:al Madrid finché la ......che alla fine": questa la frase carpita ad Appiano Gentile e detta dall'attaccante belga ai dirigenti dell' Inter , ma anche a tutti quelli che frequentano la Pinetina. Scherzando, ma... Verstappen: «La sprint race Se la Formula1 cambia troppo, non ... IlNapolista