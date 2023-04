“Non puoi farlo ai tuoi figli”. Chiara Ferragni, arrivano critiche dopo le ultime foto (Di lunedì 3 aprile 2023) Chiara Ferragni in vacanza in Africa, hater scatenati. E ti pareva, aggiungerete voi. Non è la prima volta – e non sarà l’ultima – che la regina delle influncer posta alcuni momenti di relax e divertimento e viene sommersa dalle critiche. In questa occasione la moglie di Fedez, dopo le brucianti polemiche legate al bacio-gate di Sanremo tra il rapper e Rosa Chemical e le voci impazzite su una presunta crisi con la sua dolce metà, ha deciso di prendersi una bella pausa. Chiara Ferragni è volata infatti nel continente nero riuscendo finalmente a trovare il modo e il tempo di organizzare un viaggio inizialmente previsto per il 2021. Poi però la pandemia da Covid ha fatto saltare tutto e così l’imprenditrice digitale ha dovuto attendere tempi migliori. Nei giorni scorsi la vip è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 aprile 2023)in vacanza in Africa, hater scatenati. E ti pareva, aggiungerete voi. Non è la prima volta – e non sarà l’ultima – che la regina delle influncer posta alcuni momenti di relax e divertimento e viene sommersa dalle. In questa occasione la moglie di Fedez,le brucianti polemiche legate al bacio-gate di Sanremo tra il rapper e Rosa Chemical e le voci impazzite su una presunta crisi con la sua dolce metà, ha deciso di prendersi una bella pausa.è volata infatti nel continente nero riuscendo finalmente a trovare il modo e il tempo di organizzare un viaggio inizialmente previsto per il 2021. Poi però la pandemia da Covid ha fatto saltare tutto e così l’imprenditrice digitale ha dovuto attendere tempi migliori. Nei giorni scorsi la vip è ...

