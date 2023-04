"Non pagheremo", "Illeggibili": la guerra di Elon Musk ai giornali (Di lunedì 3 aprile 2023) Dal New York Times alla Cnn fino alla Casa Bianca: questi alcuni dei profili ufficiali "declassati" su Twitter da Elon Musk dopo essersi schierati contro il pagamento per la spunta blu di verifica. Il magnate: "Diarrea illeggibile" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 3 aprile 2023) Dal New York Times alla Cnn fino alla Casa Bianca: questi alcuni dei profili ufficiali "declassati" su Twitter dadopo essersi schierati contro il pagamento per la spunta blu di verifica. Il magnate: "Diarrea illeggibile"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SteveBJ77 : @FmMosca Non noi, saremo gli ultimi scudieri e ne pagheremo le conseguenze - lalitapetila : RT @erretti42: 21.7.’20). “Festeggiano Conte perché ci indebita” (Pietro Senaldi, Libero, 22.7.’20). “Occhio alla fregatura. Non illudetevi… - infoiteconomia : New York Times, Casa Bianca e altri vip contro Twitter: «Non pagheremo per la spunta blu» - arianna_tnl : @fattoquotidiano Si chiamano sanzioni, solo che quando lo fa chi ha il prodotto è non chi lo compra, lo si fa alzan… - pameladiverona : RT @erretti42: 21.7.’20). “Festeggiano Conte perché ci indebita” (Pietro Senaldi, Libero, 22.7.’20). “Occhio alla fregatura. Non illudetevi… -