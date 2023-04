"Non ne vale la pena": tensione in diretta, De Filippi salva tutto in extremis (Di lunedì 3 aprile 2023) Maria De Filippi ha accolto Alessandro Sposito e Pamela a Uomini e donne: la coppia aveva lasciato il programma qualche mese fa in modo inaspettato. Peccato che oggi i due, come rivelato dalle anticipazioni della puntata registrata ieri, abbiano raccontato di essere in crisi. Alessandro, in particolare, è sembrato piuttosto deciso a chiudere definitivamente la storia d'amore. Diverse critiche e segnalazioni avevano caratterizzato il percorso di Alessandro nel programma. Alla fine, però, il cavaliere aveva stupito tutti chiedendo a Pamela di uscire insieme dal dating show. Oggi pare che l'uomo sia giunto in studio “con l'idea di lasciare” la dama, accusandola di essere "poco attenta al rapporto, non gli dà i giusti spazi e tempi”. Lui, invece, a detta di Pamela sarebbe un po' troppo geloso. Sulla questione, come riportano le anticipazioni, sarebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 aprile 2023) Maria Deha accolto Alessandro Sposito e Pamela a Uomini e donne: la coppia aveva lasciato il programma qualche mese fa in modo inaspettato. Peccato che oggi i due, come rivelato dalle anticipazioni della puntata registrata ieri, abbiano raccontato di essere in crisi. Alessandro, in particolare, è sembrato piuttosto deciso a chiudere definitivamente la storia d'amore. Diverse critiche e segnalazioni avevano caratterizzato il percorso di Alessandro nel programma. Alla fine, però, il cavaliere aveva stupito tutti chiedendo a Pamela di uscire insieme dal dating show. Oggi pare che l'uomo sia giunto in studio “con l'idea di lasciare” la dama, accusandola di essere "poco attenta al rapporto, non gli dà i giusti spazi e tempi”. Lui, invece, a detta di Pamela sarebbe un po' troppo geloso. Sulla questione, come riportano le anticipazioni, sarebbe ...

